Спорт

Лидер Первой лиги Украины потерял очки в игре с дебютантом чемпионата

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Лидер Первой лиги Украины потерял очки в игре с дебютантом чемпионата

Семь матчей состоялись в рамках соревновательного дня Первой лиги Украины по футболу, передает

Лидер первенства одесский “Черноморец” гостил в ФК “Альянс”. На игру в Сумы не смогли выехать сразу 16 футболистов “моряков” (дисквалификации, травмы и положительные тесты на COVID-19), что повлияло на результат игры.

Итоговый счет встречи не выявил победителя — 0:0. В компенсированное время изъятия у хозяев получил Агапов.

“Черноморец” набрал 28 очков и на три балла опережает. “Агробизнес”, который матч в запасе.

Результаты других баталий:

  • “Авангард” — “Верес” — 1:2
  • “Кристалл” — “ВПК-Агро” — 1:2
  • “Агробизнес” — “Нива Т” — 4:0
  • “Горняк-Спорт” — “Оболонь” — 2:3
  • “Полесье” — “Николаев” — 1:3
  • “Металлист 1925” — “Кремень” — 0:1.

По материалам: УНН

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