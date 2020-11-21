БК “Днепр” продолжил победную серию и возглавил турнирную таблицу Суперлиги

Баскетболисты “Днепра” уверенно переиграли “Черкасские Обезьяны” и получили шестую победу подряд, передает со ссылкой на сайт ФБУ.

После равной первой четверти в следующих двух доминировали на паркете игроки “Днепра”, которые выиграли данный промежуток со счетом 50:25 и праздновали итоговый выигрыш 74:55.

Лучшим в матче стал Анатолий Шундель. Игрок “Днепра” набрал 18 очков, показав отличную меткость в 85 процентов (2/3 двухочковых, 4/4 трехочковых) + 2 штрафных. Также у него в активе 2 передачи и 2 подбора.

Добавим, днепряне выиграли 6 матч подряд и вышли в лидеры соревнований по 9 выигрышами и одним поражением — 19 очков.

По материалам: УНН