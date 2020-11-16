В “Слуге народа” прокомментировали провал работы “футбольной” ВСК

Георгий Мазурашу

С 15 ноября скандальная “футбольная” ВСК, создание которой связывали с Григорием Суркисом и его войной против УАФ, перестала существовать. Нардеп из фракции “Слуга народа” Георгий Мазурашу прокомментировал ситуацию, напомнив, что и сам участвовал в нескольких заседаниях указанной комиссии, передает

“Лично я присутствовал только на 1-2 заседаниях, и я почерпнул для себя даже что-то приятное, когда узнал что в Киеве во время реализации программы по строительству площадок (мини поля для игры в футбол, строительство которых должна была расследовать ВСК – ред.) было около 11% средств возвращено в бюджет – после реализации программы. То есть, что реальные расходы были меньше, чем плановые, утвержденные в проектно-сметных документах. Это позитив, который я считаю, что стоит распространять и на другие регионы, поскольку у нас обычно все до копейки осваивается”, – сказал он.

О возможных нарушениях, которые “расследовала” ВСК, Мазурашу добавил, что он лично сразу понял, что их там скорее нет.

“Я кстати отозвал свою инициативу по созданию такой комиссии, потому что меня упрекали, что я человек Суркиса. Так в принципе, уже в общении со специалистами и знакомыми, которые занимаются обустройствам этих площадок с искусственным покрытием, у меня было понимание, что вряд ли там что-то можно будет обнаружить, какие-то нарушения – так они мне объясняли, что по стоимости площадки могут быть различными, в зависимости от многих различных параметров, самой травы, техособенностей, места, где они обустраиваются. Вот я думаю, что коллеги (из ВСК) как раз это все в процессе работы и исследовали…”, – отметил нардеп.

Он также добавил, что членам ВСК явно не удалось “выявить доказательную базу тех нарушений, о которых они предпологали”. Именно поэтому, никто полномочия комиссии так и не продолжил.

Напомним, представители футбольного сообщества открыто говорили, что футбольная ВСК – “это война Суркиса против УАФ и ее руководства”.

По материалам: УНН