Франция победила Португалию в игре лидеров группы Лиги наций

Сборная Португалии на стадионе “Да Луш” в Лиссабоне принимала сборную Франции в матче 5-го тура Лиги наций, сообщает

В начале матча команды обменялись острыми ударами — попытки Роналду и Комана привели к сейвам вратарей. Далее следует отметить удар головой Марсьяля, который на себя приняла перекладина ворот португальцев.

Своего “трехцветные” достигли на 54 минуте, когда Нгола Канте сыграл удачно на добивании после удара Рабьо.

В результате 1:0 и французы набрали 13 очков в группе 3 Лиги наций А. Португалия осталась с 10-ю баллами.

Заметим, что французам в следующей игре со шведами хватит даже ничьи ради победы на групповом этапе Лиги наций А.

По материалам: УНН