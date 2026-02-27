Прогноз магнітних бур на вихідні, 29 лютого – 1 березня: космічна погода стабілізується

За даними міжнародних центрів космічної погоди, кінець лютого та початок березня характеризуються зниженням сонячної активності після серії помірних збурень.

Про це повідомляє «ПЛ».

Спостереження за сонячними спалахами та корональними викидами маси свідчать про поступову стабілізацію геомагнітного фону, що має позитивне значення як для технічних систем, так і для самопочуття населення. Офіційні моделі прогнозування вказують на відсутність критичних навантажень на магнітосферу Землі у зазначений період.

Фахівці підкреслюють, що магнітні бурі середньої інтенсивності можуть впливати на роботу зв’язку, навігаційних систем та енергетичної інфраструктури, однак на ці вихідні ризики оцінюються як мінімальні.

Для бізнесу та транспортного сектору це означає прогнозованість процесів і відсутність додаткових форс-мажорів. З медичної точки зору стабільний геомагнітний фон зменшує ймовірність скарг з боку метеочутливих людей.

Таким чином, космічна погода наприкінці зими сприяє стабільності, що є важливим фактором для планування як виробничих, так і соціальних процесів.

Окремо спеціалісти презентували прогноз магнітних бур на вихідні, 21-22 лютого.