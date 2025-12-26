Прогноз магнітних бур на вихідні, 27-28 грудня: якою буде активність Сонця

Прогноз сонячної активності на останні вихідні грудня 2025 року формується на базі довгострокових і короткострокових спостережень за перебігом 25-го сонячного циклу, який уже кілька років перебуває у фазі зростання.

Про це повідомляє «ПЛ».

Міжнародні центри космічної погоди, що спеціалізуються на аналізі сонячних спалахів, потоків плазми та стану магнітосфери Землі, наразі не фіксують передумов для різких геомагнітних збурень у період 27–28 грудня.

За попередніми розрахунками, магнітне поле планети зазнаватиме лише незначних коливань, які класифікуються як слабка або помірна активність і не виходять за межі сезонної норми. Науковці наголошують, що відсутність потужних корональних викидів маси суттєво знижує ризики для технологічних систем, включно з енергетикою, авіацією та супутниковим зв’язком.

Разом із тим фахівці звертають увагу на кумулятивний ефект сонячної активності, адже навіть слабкі бурі, накладаючись на загальну втому наприкінці року, можуть впливати на самопочуття окремих груп населення.

Саме тому медичні рекомендації залишаються незмінними: помірне фізичне навантаження, контроль артеріального тиску та дотримання режиму відпочинку. Загалом завершення року, з точки зору космічної погоди, обіцяє пройти без екстремальних факторів, залишаючи людині можливість зосередитися на земних питаннях, а не на сонячних ризиках.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 24 грудня.