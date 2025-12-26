Общество

Прогноз магнітних бур на вихідні, 27-28 грудня: якою буде активність Сонця

Карина Шевченко Send an email 5 години ago
0 0
Магнітні бурі
Магнітні бурі

Прогноз сонячної активності на останні вихідні грудня 2025 року формується на базі довгострокових і короткострокових спостережень за перебігом 25-го сонячного циклу, який уже кілька років перебуває у фазі зростання.

Про це повідомляє «ПЛ».

Міжнародні центри космічної погоди, що спеціалізуються на аналізі сонячних спалахів, потоків плазми та стану магнітосфери Землі, наразі не фіксують передумов для різких геомагнітних збурень у період 27–28 грудня.

За попередніми розрахунками, магнітне поле планети зазнаватиме лише незначних коливань, які класифікуються як слабка або помірна активність і не виходять за межі сезонної норми. Науковці наголошують, що відсутність потужних корональних викидів маси суттєво знижує ризики для технологічних систем, включно з енергетикою, авіацією та супутниковим зв’язком.

Разом із тим фахівці звертають увагу на кумулятивний ефект сонячної активності, адже навіть слабкі бурі, накладаючись на загальну втому наприкінці року, можуть впливати на самопочуття окремих груп населення.

Саме тому медичні рекомендації залишаються незмінними: помірне фізичне навантаження, контроль артеріального тиску та дотримання режиму відпочинку. Загалом завершення року, з точки зору космічної погоди, обіцяє пройти без екстремальних факторів, залишаючи людині можливість зосередитися на земних питаннях, а не на сонячних ризиках.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 24 грудня.

теги
Карина Шевченко Send an email 5 години ago
0 0

Материалы по теме

День ангела

Привітання з Днем ангела Іллі 16 грудня: вірші та проза

1 тиждень ago
Чи очікується магнітна буря 18 листопада 2025 року

Прогноз магнітних бур на 17 грудня 2025 року: якою буде космічна погода

1 тиждень ago
Магнітні бурі

Прогноз магнітних бур на 16 грудня: якою буде активність Сонця

2 тижні ago

VENBEST: экспертная охранная компания Украины — безопасность бизнеса и имущества

2 тижні ago

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Back to top button