Прогноз магнітних бур на 24 грудня: якою буде активність Сонця

Прогноз магнітних бур на 24 грудня 2025 року формується на основі довгострокових спостережень за сонячною активністю, які здійснюють міжнародні та українські центри космічної погоди.

Про це повідомляє «ПЛ».

За попередніми розрахунками, кінець грудня 2025 року не характеризується різкими стрибками активності Сонця, здатними викликати потужні геомагнітні збурення. Фахівці зазначають, що Сонце перебуватиме у фазі помірної активності, типової для спокійних періодів сонячного циклу, коли кількість спалахів і корональних викидів маси залишається в межах статистичної норми.

Очікується, що геомагнітний фон 24 грудня коливатиметься на рівні, який не становить загрози для роботи енергетичних систем, супутникового зв’язку чи навігаційних сервісів. Подібні умови вважаються фоновими і не потребують запровадження спеціальних заходів реагування з боку операторів критичної інфраструктури.

Медичні служби також не прогнозують суттєвого впливу на самопочуття більшості людей, хоча традиційно наголошують на важливості дотримання режиму відпочинку в передсвятковий період, коли фізичне й емоційне навантаження зростає незалежно від космічних факторів.

Таким чином, 24 грудня 2025 року, за наявними даними, пройде без суттєвих геомагнітних викликів, а можливі незначні коливання залишатимуться в межах природного фону.

