Прогноз магнітних бур на 26 грудня: якою буде активність Сонця

Карина Шевченко Send an email 3 хвилини ago
Магнітні бурі

За даними центрів космічної погоди, кінець грудня проходить у фазі відносно стабільної сонячної активності, без ознак різких геомагнітних збурень.

Про це повідомляє «ПЛ».

Попередні розрахунки свідчать, що 26 грудня Земля перебуватиме під впливом спокійного або помірного сонячного фону, який не досягатиме рівнів, характерних для повноцінних магнітних бур.

Науковці зазначають, що у цей період не фіксується потужних корональних викидів маси, спрямованих безпосередньо в бік нашої планети, а це знижує ймовірність різких коливань магнітного поля.

Для енергетичної інфраструктури та систем зв’язку такий сценарій вважається сприятливим, оскільки ризики збоїв або перевантажень мінімальні. Водночас фахівці нагадують, що навіть незначні геомагнітні коливання можуть бути відчутними для метеозалежних людей, однак у цьому випадку йдеться радше про короткочасний дискомфорт, а не про серйозні наслідки для здоров’я.

Загалом 26 грудня, за поточними прогнозами, не потребує підвищеної готовності з боку служб або громадян, що робить його звичайним днем з точки зору космічної погоди.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 25 грудня.

