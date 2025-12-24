Прогноз магнітних бур на 25 грудня: якою буде активність Сонця

Прогноз сонячної активності на 25 грудня формується на основі спостережень за динамікою сонячних плям, потоків заряджених частинок та загального стану магнітосфери Землі.

Про це повідомляє «ПЛ».

За оцінками міжнародних центрів космічної погоди, активність Сонця наприкінці грудня зберігається в межах прогнозованої норми для поточного сонячного циклу. На зазначену дату не зафіксовано сигналів, які б вказували на формування потужних корональних викидів маси, здатних викликати сильні магнітні бурі.

Очікувані коливання геомагнітного фону класифікуються як слабкі або помірні та не виходять за межі допустимих значень для стабільної роботи технічних систем. Фахівці наголошують, що такі рівні активності не становлять ризику для електромереж, супутникової інфраструктури чи засобів зв’язку.

Водночас у період зимового зниження фізичної активності навіть незначні магнітні коливання можуть суб’єктивно сприйматися гостріше, особливо людьми з підвищеною метеочутливістю.

Саме тому медики рекомендують орієнтуватися не на емоційні прогнози з неофіційних джерел, а на перевірені дані спеціалізованих служб, які щоденно оновлюють інформацію з урахуванням нових супутникових вимірювань.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 23 грудня.