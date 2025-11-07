Прогноз магнітних бур на вихідні, 8-9 листопада: якою буде активність Сонця

За даними фахівців із геліофізики, у період вихідних 8–9 листопада 2025 року очікується підвищення рівня геомагнітної активності, пов’язане з новою хвилею сонячних викидів.

Про це повідомляє «ПЛ».

Спостереження космічних агентств свідчать, що напередодні до Землі прямує плазмовий потік, який може викликати коливання магнітного поля нашої планети. Попередній прогноз показує індекс Kp до 6 у суботу, що свідчить про бурю середнього рівня інтенсивності.

У неділю, 9 листопада, активність має знизитися до 4 пунктів, але збурення ще будуть відчутні.

Вчені пояснюють, що Сонце нині перебуває у фазі підвищеної активності, коли корональні викиди маси та сонячні плями зустрічаються частіше. Це природний процес, який повторюється приблизно кожні 11 років, і нинішній цикл наближається до свого піку. Через це магнітні бурі відбуваються частіше, ніж зазвичай.

Для більшості людей ці явища минають непомітно, але для метеозалежних вони можуть спричиняти головний біль, коливання тиску, втому чи дратівливість.

Лікарі радять у такі дні пити більше води, обмежити вживання кофеїну й алкоголю, а також уникати стресів і фізичного перевантаження. Для людей із серцево-судинними хворобами варто мати поруч необхідні ліки й прислухатися до свого стану.

Технічні наслідки також можливі: незначні перебої у роботі супутників, систем навігації та мобільного зв’язку. Однак за прогнозами науковців, суттєвого впливу на інфраструктуру буря не матиме.

Листопад загалом обіцяє бути спокійнішим, але саме вихідні 8–9 числа можуть стати періодом, коли варто уважніше поставитися до свого самопочуття і технічних процесів, що залежать від космічних умов.

