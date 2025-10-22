Прогноз магнітних бур на 23 жовтня 2025 року: якою буде космічна активність

За даними міжнародних центрів спостереження за космічною погодою, 23 жовтня 2025 року на Землю очікується вплив помірних магнітних коливань.

Про це повідомляє «ПЛ».

Прогнози американського Центру космічної погоди (NOAA SWPC) свідчать, що геомагнітна обстановка перебуватиме в межах відносної стабільності, хоча короткочасні збурення рівня G1–G2 не виключені.

Причиною такого підвищення активності стане черговий корональний викид маси на Сонці, який був зафіксований декілька днів тому й наразі прямує у бік Землі. Учені зазначають, що це типовий для осені період підвищеної сонячної турбулентності, коли активність нашої зірки посилюється через сезонні зміни в її магнітному полі.

Помірні магнітні бурі можуть мати відчутний вплив на деякі технологічні процеси. Йдеться насамперед про роботу радіозв’язку на коротких хвилях, супутникову навігацію та стабільність енергосистеми. У випадку пікових коливань у нічні години можливі короткі збої у передавальних станціях або коливання точності GPS-сигналу.

Фахівці з космічної метеорології наголошують, що мова йде про природне явище, до якого Земля повністю адаптована, однак науковці традиційно радять не ігнорувати превентивні заходи — від корекції польотних маршрутів до моніторингу магнітосфери.

Лікарі та біометеорологи звертають увагу, що навіть незначні зміни геомагнітного поля можуть впливати на самопочуття метеочутливих людей.

Деякі пацієнти повідомляють про втому, головний біль, дратівливість або безсоння під час активних днів. Тому експерти радять напередодні 23 жовтня уникати перевтоми, пити більше води, контролювати артеріальний тиск і не допускати стресових перевантажень.

