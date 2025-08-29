1 вересня в Німеччині: привітання німецькою і як святкують важливу дату

У Німеччині дата 1 вересня асоціюється насамперед із початком навчального року. Хоча цей день не має статусу державного свята, він посідає особливе місце у суспільному календарі, оскільки вважається символічним стартом нового освітнього етапу для школярів і студентів.

Важливо підкреслити, що у ФРН система освіти децентралізована, тому конкретні дати початку занять можуть різнитися у різних федеральних землях. Проте традиційно саме початок вересня є найважливішим для школярів, які вперше переступають поріг школи.

Одним із найяскравіших і водночас офіційно зафіксованих звичаїв є вручення першокласникам спеціальних конусів із подарунками — Schultüten.

Це велика картонна конструкція, заповнена солодощами, канцтоварами, невеликими іграшками та корисними речами для навчання. Традиція має понад двохсотлітню історію і є невід’ємною частиною святкувань у німецьких родинах.

У цей день також прийнято вітати учнів і студентів спеціальними побажаннями. Серед найбільш поширених висловів — «Alles Gute zum Schulanfang!» («Успіхів на початку навчання!») та «Viel Erfolg im neuen Schuljahr!» («Бажаємо успіхів у новому навчальному році!»).

У школах відбуваються урочисті зустрічі з учителями, символічні заняття й знайомства з навчальною програмою.

Попри те, що 1 вересня не є офіційним вихідним днем, для багатьох сімей це особлива подія, яка має традиційне значення та закладає позитивний настрій на весь рік.

