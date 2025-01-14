Скільки зараз росіян підтримують війну в Україні: дані нового дослідження

Найбільший незалежний соціологічний центр Росії — «Левада-Центр» — з кінця лютого 2022 року щомісяця запитує громадян у РФ, чи підтримують вони дії російських військових в Україні.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на The New Yorker.

Результати показують, що від 70% до 80% росіян заявляють про безумовну або часткову підтримку. Однак критики стверджують, що формулювання запитань уникає прямої згадки слова «війна», що дає змогу обходити цензуру і знижує достовірність відповідей.

Дослідники з «Лабораторії публічної соціології» (PS Lab) провели власне дослідження, відвідавши Свердловську область, Бурятію та Краснодар. Троє соціологів, діючи під прикриттям, місяцями спілкувалися з місцевими жителями, намагаючись зрозуміти їхнє ставлення до конфлікту.

З’ясувалося, що суспільство розділене на три групи: запеклих прихильників війни (10-15%), таких самих рішучих супротивників і основну масу людей, які перебувають між цими полюсами.

Середня група, як показало перше дослідження, часто висловлювала відірваність від рішень Кремля, називаючи їх непрозорими. Після часткової мобілізації ці люди почали знаходити виправдання діям уряду. Згодом «нейтральні» росіяни, за словами дослідників, почали задаватися питанням: «Кому це потрібно?».

Однак відкрите протистояння залишається для них кроком, що вимагає глибоких змін у свідомості, які влада всіма силами пригнічує.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, коли Путін може піти на перемир’я: названо дві умови.