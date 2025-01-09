Коли Путін може піти на перемир’я: названо дві умови

Війна залишається ключовим елементом стратегії Путіна, проте глава РФ може погодитися на перемир’я за виконання двох умов.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Donpress.

Про це заявив журналіст і військово-політичний оглядач Віталій Портников в інтерв’ю Євгену Кисельову для YouTube-каналу «Фабрика новин».

Зустріч із Трампом як інструмент пропаганди

Портников вважає, що 2025 року може відбутися зустріч Путіна з Дональдом Трампом, якщо останній повернеться в Білий дім. Однак, на думку експерта, путіну ця зустріч потрібна не для завершення війни в Україні. Вона стане спробою показати світові, що він не перебуває в ізоляції, і продемонструвати свою значущість через рукостискання з американським лідером.

Умови для перемир’я

За словами аналітика, Путін навряд чи захоче припиняти війну, оскільки вона стала його способом підтримки влади. Однак два фактори можуть змусити кремлівського диктатора піти на тимчасове перемир’я:

1. Економічна необхідність

Якщо стан російської економіки погіршиться до критичного рівня, Путін може визнати, що Росії потрібен перепочинок для відновлення ресурсів.

2. Політичний контроль без війни

Якщо Путін вважатиме, що зможе встановити політичний вплив на неокуповану частину України без ведення бойових дій, він може розглянути варіант перемир’я.

Небезпеки перемир’я

Навіть якщо вогонь буде припинено, це не гарантує реальної безпеки для України. Портников підкреслює, що будь-яке перемир’я з боку Путіна буде супроводжуватися активними спробами політичної та економічної дестабілізації України.

«Процеси дестабілізації почнуться вже за 33 хвилини після припинення вогню», — заявив аналітик, вказуючи на неминучі провокації та маніпуляції з боку РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, як розвиватимуться події на фронті в Україні у 2025 році: названо два варіанти.