Як у ЗСУ прокоментували призначення Гладкого начальником штабу Сил безпілотних систем

Громадські активісти і народні депутати розкритикували це призначення. У ЗСУ вирішили пояснили таке рішення.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на допис Збройних сил України у Facebook.

У ЗСУ зазначили, що Роман Гладкий є офіцером з багаторічним досвідом служби у та має відповідну військову освіту. У 2020-2023 роках обіймав посади заступника начальника Об’єднаного штабу Командування Об’єднаних сил та заступника Командувача Об’єднаних сил Збройних сил України.

Гладкий також проходив спеціалізовану підготовку в Канаді, а з початком повномасштабного вторгнення РФ виконував завдання на різних важливих напрямках.

Також зазначається, що Гладкий пройшов усі необхідні перевірки Службою безпеки України та отримав допуск до роботи з відомостями з найвищим ступенем секретності.

У заяві Збройних сил наголошується, що Сили безпілотних систем, як окремий рід військ, перебувають у стані формування та розвитку, і потребує розуміння, терпіння та іноді тиші.

«Закликаємо громадян та засоби масової інформації перед поширенням будь-якої інформації перевіряти її достовірність», — написали в ЗСУ.

Що відомо про Гладкого

Військова кар’єра Романа Гладкого почалася у 1997 році. Він працював на різних керівних посадах у війську, а у 20106 році був призначений начальником штабу — першим заступником командувача ВМС ЗСУ. Однак вже через два роки він був звільнений.

У Міноборони заявили, що звільнення пов’язане неналежним виконанням ним службових обов’язків. Проте ЗМІ з’ясували, що дружина Гладкого маж російське громадянство та певний час мешкала в тимчасово окупованому Криму, а донька брала участь у спортивних змаганнях у Севастополі під прапором РФ.

Наразі також відомо, що Роман Гладкий підозрюється у державній зраді, шпигунстві та корупції.

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