Підозрюваний у держраді капітан Гладкий отримав посаду у ЗСУ: деталі скандалу

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на LIGA.net.

Джерела видання у Силах оборони підтвердили призначення, зазначивши, що призначення відбулось ще кілька тижнів тому.

Чому активісти обурені призначенням Гладкого

Зазначається, що дружина Гладкого має російське громадянство, а донька виступала на змаганнях під прапором РФ. Активіст Сергій Стерненко заявив, що таке рішення, очевидно, направлене на зруйнування нещодавно створеного роду військ ЗСУ.

«Це зроблено, щоб зруйнувати СБС зсередини. Процес повноцінного запуску СБС саботується. Указ президента про створення був ще у лютому, а закону про СБС досі нема», — написав Стерненко у Telegram.

Нардепка Мар’яна Безугла також зазначила, що Гладкий не має жодного досвіду роботи з БПЛА. Вона нагадала, що він був підозрюваний у державній зраді, шпигунстві та корупції.

«Незрозуміло, як він пройшов перевірку Служба безпеки України та досі обіймає найвищі посади. Вихідець із Криму, капітан військово-морських сил з такою репутацією і ніколи не мав відношення до дронів!» — розповіла вона.

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Проєкт Deep State, який відстежує події на фронті та новини української армії, також негативно висловився про призначення Гладкого.

«Призначення Романа Гладкого — підозрюваний у держзраді, шпигунстві та корупції. Дружина з московським паспортом, а донька у спортивних змаганнях представляла московію. Невже в усій українській армії не знайшовся гідний начальних штабу СБС, а потрібна саме людина, яка жодного відношення ніколи не мала до безпілотників?» — пише проєкт.

Що відомо про Романа Гладкого

18 квітня 2018 року стало відомо, що тодішній міністр оборони України Степан Полторак відсторонив Романа Гладкого від посади начальника штабу — першого заступника командувача ВМС України на час проведення службового розслідування.

Предметом розслідування стали як фінансово-економічні порушення, так і інформація про російське громадянство дружини офіцера Олени.

Також зазначалося, що перші два роки після початку війни дружина Гладкого нібито певний період жила в тимчасово окупованому Криму, а донька, яка займається плаванням, успішно виступала на змаганнях за Центральний спортивний клуб армії РФ.

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