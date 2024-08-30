Катастрофа F-16: Безугла звинувачує Командування ПС ЗСУ в брехні

Про це пише Первая Лента з посиланням на допис нардепки в Facebook.

Безугла написала, що володіє інформаціє про те, що винищувач F-16 українського пілота Олексія «Moonfish» Месь був збитий зенітно-ракетним комплексом Patriot під час однієї з найпотужніших повітряних атак росіян 26 серпня. За її словами, це трапилось черезх дискоординацію між підрозділами.

Вона зазначила, що у доповідях вказано, що він «не впорався з керуванням» і додала, що приховування інформації негативно впливає на ситуацію в ЗСУ та і в самій країні.

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«Війна є війна, такі епізоди можливі. Але культура брехні в Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces, як і в інших вищих військових штабах, призводить до того, що система управління військовими рішеннями не покращується на основі правдивої, послідовно зібраної аналітики, а погіршується і навіть колапсує, як це відбувається на Покровському напрямку». І жоден з генералів не покараний. Генерал Олещук залишається на посаді», — написала вона.

На допис Безуглої вже відреагували у Повітряних силаїх. Колишній речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат закликав написати заяву в ДБР і СБУ на народну депутатку.

«Може вже хтось таки напише заяву на Безуглу в Державне бюро розслідувань? Скільки триватиме це знущання з країни та війська?» — написав він.

Раніше ПЛ писала про те, як скандальному «слузі народу» Дмитруку вдалось виїхати за кордон.