У Києві викрили зловмисників, які «продавали» український паспорт росіянці

У Києві правоохоронці затримали двох чоловіків, які хотіли "продати" український паспорт громадянці рф. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За "послуги" вони вимагали 10 тисяч доларів.

За інформацією правоохоронців, уродженець Дніпропетровської області, представляючись колишнім співробітником СБУ, обіцяв іноземцям українське громадянство за 10 тисяч доларів. Своїх клієнтів він переконував, що має зв'язки у Державній міграційній службі.

Чоловік пообіцяв громадянці рф, яка має посвідку на постійне проживання в Україні, допомогу в набутті громадянства України та отриманні українського паспорта. За його словами, 7 тисяч доларів США призначалися посадовим особам, а 3 тисячі доларів США — особисто йому.

Там зазначають, що чоловіка та його спільника затримали у Києві на одній із столичних АЗС, коли він отримував 3 тисячі доларів від клієнтки. У нього вилучили фейкове службове посвідчення СБУ, формений одяг, зброю та наркотичні засоби.

Організатору злочинної схеми вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а з його спільником тривають слідчі дії.

По материалам: Подробности