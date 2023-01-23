Общество

У Києві викрили зловмисників, які «продавали» український паспорт росіянці

Photo of Admin Admin Send an email 46 минут agoОбновлено: 23 января, 2023
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У Києві викрили зловмисників, які "продавали" український паспорт росіянці

У Києві правоохоронці затримали двох чоловіків, які хотіли "продати" український паспорт громадянці рф. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За "послуги" вони вимагали 10 тисяч доларів. 

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За інформацією правоохоронців, уродженець Дніпропетровської області, представляючись колишнім співробітником СБУ, обіцяв іноземцям українське громадянство за 10 тисяч доларів. Своїх клієнтів він переконував, що має зв'язки у Державній міграційній службі.

Чоловік пообіцяв громадянці рф, яка має посвідку на постійне проживання в Україні, допомогу в набутті громадянства України та отриманні українського паспорта. За його словами, 7 тисяч доларів США призначалися посадовим особам, а 3 тисячі доларів США — особисто йому.

Там зазначають, що чоловіка та його спільника затримали у Києві на одній із столичних АЗС, коли він отримував 3 тисячі доларів від клієнтки. У нього вилучили фейкове службове посвідчення СБУ, формений одяг, зброю та наркотичні засоби.

Організатору злочинної схеми вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а з його спільником тривають слідчі дії.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 46 минут agoОбновлено: 23 января, 2023
0 1 минута чтения
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