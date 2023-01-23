Общество

Без опадів та сильний вітер: прогноз погоди на 23 січня

Photo of Admin Admin Send an email 37 минут agoОбновлено: 23 января, 2023
0 Менее минуты назад

Без опадів та сильний вітер: прогноз погоди на 23 січня

Погода в Україні сьогодні, 23 січня буде без опадів, місцями навіть до +11 градусів вдень. Але в Приазов'ї ймовірний сильний вітер, а в Карпатах — туман.

За даними синоптиків, сьогодні в країні хмарно з проясненнями. Без опадів, а в Карпатах вночі та вранці місцями туман.

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Вітер переважно східний, 5-10 м/с, втім в Приазов'ї місцями очікуються пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі -1 +2 градуси, вдень від 0 до +2;
на заході вночі +2 +4, а вдень +2 +11 градусів;
у східних областях вночі -2 -4 градуси, вдень від -1 до +3;
на півдні країни вночі 0 до +3, а вдень +1 +3 градуси;
у центральних областях вночі від -1 до +2 градусів, вдень 0 +2.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 37 минут agoОбновлено: 23 января, 2023
0 Менее минуты назад
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