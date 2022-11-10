Скільки росія використала проти України іранських дронів Shahed-136

З моменту першого застосування іранських безпілотників "Shahed-136" у війні проти України росія випустила по інфраструктурі країни вже понад 400 дронів-камікадзе.

Про це повідомляє речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Станом на сьогодні, росія випустила по інфраструктурі України вже понад 400 дронів-камікадзе "Shahed-136", — повідомив Ігнат.

За його словами, більшість безпілотників вдалося збити, проте знищити 100% безпілотників неможливо. "Як крилаті ракети, так і "Shahed-136" були створені для того, щоб долати системи ППО, тому одиниці досягають цілей", — зазначив речник.

По материалам: Подробности