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Скільки росія використала проти України іранських дронів Shahed-136

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 10 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Скільки росія використала проти України іранських дронів Shahed-136

З моменту першого застосування іранських безпілотників "Shahed-136" у війні проти України росія випустила по інфраструктурі країни вже понад 400 дронів-камікадзе.

Про це повідомляє речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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"Станом на сьогодні, росія випустила по інфраструктурі України вже понад 400 дронів-камікадзе "Shahed-136", — повідомив Ігнат.

За його словами, більшість безпілотників вдалося збити, проте знищити 100% безпілотників неможливо. "Як крилаті ракети, так і "Shahed-136" були створені для того, щоб долати системи ППО, тому одиниці досягають цілей", — зазначив речник. 

 

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 10 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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