Як Іран експортує свої дрони до росії: в Україні розкрили деталі

Іран продовжує постачати своє озброєння до росії, яке застосовують для ударів по цивільним об'єктам України. Транспортування здійснюється за допомогою літаків та кораблів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, Іран експортує до росії такі моделі БПЛА: Mohajer, Arash-1 та Arash-2, Shahed-131 та Shahed-136. При цьому існує два шляхи перевезення дронів від виробника до пунктів призначення: повітряний та морський.

Повітряним шляхом дрони в росію постачають три державні компанії – Iran Air, Pouya Air, Saha Airlines та одна приватна – Mahan Air.

У ЦНС зазначають, що всі перелічені вище державні компанії безпосередньо підпорядковуються військово-політичному командуванню Ірану.

При цьому приватна компанія є лише умовно, оскільки її непрямим засновником є Хосейн Мараші (колишній віце-президент Ірану). Mahan Air знаходиться у списку санкцій США ще з 2011 року

За інформацією Центру нацопору, лише Pouya Air у період з 12 по 18 жовтня здійснила п'ять вантажних рейсів за маршрутом Тегеран — москва.

Для перевезення дронів морем Іран використовує шлях через Каспійське море.

"Іранці перевозять запасні частини для цивільної авіації, використовуючи порт Бандар-Анзалі. Пунктом призначення є Астрахань або Махачкала. Перевезення здійснюється судами Іранської промислової компанії. Зокрема, на початку листопада саме морським шляхом в Астрахані очікується прибуття 200 дронів у розібраному стані", — розповідають у ЦНС.

Іран, ймовірно, може експортувати свої дрони через Сирію — з Тартуса до Севастополя. Також Тегеран намагається налагодити виробництво своїх БПЛА у Таджикистані та Білорусі, звідки вони можуть бути доставлені російським військовим.

По материалам: Подробности