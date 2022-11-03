Як оформити ОСЦПВ за кілька хвилин? Розповідаємо всі нюанси самостійної купівлі полісу

Будь-яка дорога є зоною підвищеного ризику. Тут може статися всяке. Навіть якщо водій буде максимально уважним і обережним, це не гарантує, що він не стане винуватцем ДТП. І тоді йому доведеться компенсувати завдану матеріальну шкоду всім постраждалим в аварії, а також збитки, завдані їхньому життю та здоров'ю. З огляду на вартість сучасних автомобілів та ціни на лікування стає зрозумілим, що це можуть бути досить значні суми.

Для того, щоб не платити компенсацію зі своєї кишені, потрібно придбати обов'язкову автоцивілку, тоді всі витрати візьме на себе страхова компанія. Оформити такий поліс сьогодні максимально просто: процедура доступна онлайн. У нашій публікації розповімо, як це зробити за кілька хвилин.

Оформлення договору обов'язкового автострахування онлайн — швидко, просто та зручно

Сьогодні водіям доступна процедура оформлення договору ОСЦПВ онлайн. З кожним роком дедалі більше українських водіїв купують страховку саме цим способом. До того ж електронний поліс має таку саму юридичну силу, як і паперовий. Великі компанії (наприклад, СК "УНІКА") максимально спростили процедуру оформлення, що можна зробити протягом кількох хвилин. Для цього необхідно:

зайти на сайт страхової компанії та внести коротку інформацію про себе та про свій автомобіль;

сплатити страховку за допомогою банківської картки;

одержати на свою електронну пошту договір та зберегти його на будь-якому доступному гаджеті).

На сайті СК "УНІКА" вся ця процедура займає до 5 хвилин.

Можна назвати ще кілька переваг такого оформлення. Наприклад, номер поліса одразу потрапляє до бази Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ), де його справжність легко можуть перевірити співробітники патрульної поліції.

Чи вигідно купувати страховий поліс ОСЦПВ

Якщо порівняти дві цифри (вартість страховки ОСЦПВ та розмір компенсації), ми побачимо, що останнє число у сотні разів перевищує перше. Саме тому страхуватись вигідно. У 2022 році в нашій країні розмір компенсації був ще збільшений, і тепер він складає такі суми: як відшкодування матеріальних збитків страхові компанії можуть виплатити до 160 тис. грн, на лікування постраждалого водія та кожного його пасажира — до 320 тис. грн.

Правда, буває і так, що цих сум не вистачає для повного відшкодування всього заподіяного збитку. У такому разі винуватець має доплатити різницю зі своєї кишені. Щоб уникнути такої ситуації, передбачливі водії купують додатковий захист — поліс добровільного страхування, що дозволяє збільшити розмір компенсації до 950 тис. грн на відновлення матеріальних цінностей та до 50 тис. грн, якщо шкода заподіяна життю та здоров'ю.

Крім того, обов'язковість оформлення поліса ОСЦПВ у нашій країні закріплена на законодавчому рівні. Саме таким чином держава захищає своїх громадян від судової тяганини та тривалих термінів очікування отримання компенсації. Фінансові можливості надійних страхових компаній набагато вищі, ніж у середнього громадянина, тому затримок з виплатами практично не буває. Для винуватця ДТП своєчасне оформлення договору означає звільнення від виплати великої грошової суми потерпілим.

Як вибрати страхову компанію

Щоб бути впевненим у тому, що компенсацію буде нараховано точно у строк та в повному обсязі, потрібно відповідально підійти до вибору страхової компанії. Особливо актуальне це питання, коли шукаєш страховика самостійно через інтернет. Переглядаючи сайти, важливо звернути увагу на те, скільки років компанія працює на страховому ринку України, чи є діючі ліцензії на здійснення страхової діяльності, чи висвітлені питання фінансової звітності. Все це свідчить про чіткість та прозорість ведення бізнесу.

Прикладом такої організації є страхова компанія «УНІКА», яка надає послуги українським клієнтам вже понад 27 років. Вона займає лідируючі позиції зі зборів страхових премій, виплат та активів, входить до складу провідної європейської страхової групи UNIQA Insurance Group, яка обслуговує понад 15,5 млн. клієнтів у 18 державах Європи.

Високий рівень експертності компанії «УНІКА» підтверджено позицією у профільному рейтингу: її визнано найкращою у «Топ-100. Рейтинги найбільших». Також її роботу відзначено міжнародним сертифікатом та золотою медаллю Customer's Friend Superior Excellence Міжнародної асоціації сертифікації ICERTIAS (Цюріх, Швейцарія) за зразкові відносини з клієнтами.

Страховий поліс ОСЦПВ , оформлений у цій компанії, стане надійним документом, який захищатиме від фінансових проблем, які можуть статися на дорозі.

По материалам: Подробности