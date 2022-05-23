Стало известно, можно ли безопасно покинуть Херсон

С начала оккупации Херсона российской армией город покинуло около 120 тысяч местных жителей. Об этом рассказал городской голова Игорь Колыхаев.

В интервью «РБК-Украина» он рассказал, что с первого дня широкомасштабной войны из Херсона люди выезжали на свой собственный страх и риск. Безопасного коррида выезда из города нет. До начала полномасштабной агрессии в Херсоне было около 300 тысяч людей. На данный момент в самом городе остается около 170-180 тысяч, пишет Первая Лента.

«Они ехали в сторону Николаева. Но у нас ни дня не было безопасного зеленого коридора. Здесь остались дети из детдомов, интернатов, которые также не выехали из нашего города. … Безопасно выехать из Херсона невозможно. С 1 мая, когда люди выезжают через Снегиревку, Давидов Брод — там сейчас стоят очень большие колонны, многокилометровые — как на въезд, так и на выезд с временно оккупированной территории», — заявил Колыхаев.

Он добавил, что более безопасно в сторону оккупированного Крыма, хотя и там есть свои нюансы.

Ранее мы сообщали, что в оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв.