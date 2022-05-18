В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв: сообщают о перестрелке

Сегодня, 18 мая, в оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел очень сильный взрыв. О нем сообщили местные жители в социальных сетях.

Как сообщает местное издание РИА Мелитополь вблизи российской комендатуры в Мелитополе прогремел взрыв и началась стрельба. Его было слышно около 10:00, пишет Первая Лента.

Местные паблики пишут о том, что была подорвана железная дорога. Другие источники отмечают, что взрыв был возле российской комендатуры.

«Вероятно, на территории города снова работала украинская диверсионная группа», — считают некоторые источники.

Перед этим поступала также интересная информация. В Мелитополе партизаны ликвидировали российских военных высокого ранга. Оккупанты эту ситуацию пытаются скрыть. Об этом сообщает Запорожская ОВА.

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