Евакуація з Луганської області: маршрути на 30 квітня

В суботу, 30 квітня в Луганській області продовжать намагатися евакуювати мирних жителів. Місця збору заплановані в містах Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна, Гірське, Привілля.

Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай в Telegram.

В безпечних містах матиме безкоштовне житло, їжу, одежу та медичну допомогу! Допомагайте нам поширювати інформацію, передавайте адреси місць збору тим, в кого немає мобільного зв‘язку!!! Сьогодні відбудеться евакуація жителів Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька, Гірської громади, Попасної.

Місця зборів

Місця збору для організованого виїзду до залізничних вокзалів наступні:

Лисичанськ:

центр міста, вул. ім. В. Сосюри, 324, ДСНС;

КВ. 40 років Перемоги, біля будинку 15

Привілля:

центральна площа;

Сєвєродонецьк:

міський Палац культури, пр. Хіміків, 28;

Рубіжне:

Палац культури "Південний", вул. Чехова, 11.

Гірське:

будинок культури Україна. Гагаріна 13а

Попасна

вул. Миру 155 і 142

Також у Луганську область буде направлений гуманітарний вантаж.

Кремінна, не намагайтеся вирватися самостійно! Чекаємо на поліпшення ситуації, і тільки організована евакуація!

По материалам: Подробности