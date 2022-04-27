Общество

В окупованому Херсоні сльозогінним газом і світлошумовими шашками розігнали проукраїнський мітинг (відео)

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 27 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

В окупованому Херсоні сльозогінним газом і світлошумовими шашками розігнали проукраїнський мітинг (відео)

В окупованому Херсоні місцеві жителі вийшли на мітинг на підтримку України та проти проведення в області "референдуму" про створення "ХНР".
 
Російські військові не дали провести акцію, застосувавши сльозогінний газ та світлошумові шашки.

ЗМІ повідомляють про чотирьох постраждалих внаслідок розгону мітингу.

Нагадаємо, що в Херсоні окупанти призначили "мера" міста і "губернатора" області.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 27 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

МИД Британии призвало союзников предоставить Украине наступательное оружие

1 час ago

Украинская Зеленая карта или автогражданка в Европе? Что выгоднее покупать

2 часа ago

В Эстонии конфисковали 3,5 тонн кокаина, которые предназначались для РФ

3 часа ago

Кабмин направил еще 400 млн грн на восстановление инфраструктуры

4 часа ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button