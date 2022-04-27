Общество
В окупованому Херсоні сльозогінним газом і світлошумовими шашками розігнали проукраїнський мітинг (відео)
В окупованому Херсоні місцеві жителі вийшли на мітинг на підтримку України та проти проведення в області "референдуму" про створення "ХНР".
Російські військові не дали провести акцію, застосувавши сльозогінний газ та світлошумові шашки.
ЗМІ повідомляють про чотирьох постраждалих внаслідок розгону мітингу.
Нагадаємо, що в Херсоні окупанти призначили "мера" міста і "губернатора" області.
По материалам: Подробности