Общество

Ворог стягує війська до Луганщини, людей просять негайно евакуюватися — голова ОВА

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 7 апреля, 2022
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Ворог стягує війська до Луганщини, людей просять негайно евакуюватися - голова ОВА

До міст Луганської області стягується велика кількість військової техніки, місцева влада просить людей негайно евакуюватися. Про це заявив голова Луганської області Сергій Гайдай в ефірі національного телемарафону.

Евакуацію людей проводять щодня, навіть якщо підтверджено гуманітарні коридори. Сьогодні вдалося вивезти 1400 осіб;  З 80 тисяч жителів Лисичанська, залишилося у місті майже 30 тисяч.

На жаль, невщухаючий вогонь російської армії не дав змоги вивезти жодної людини з Попасної та Гірської громади. "Гуманітарний коридор" нам вони погодили, але "режиму тиші" не дотримувалися. Місцеві жителі хочуть залишитися живими, але "руський мир" позбавляє людей цієї мрії. Спробуємо врятувати їх наступного разу. Ще раз наголошую, евакуюйтеся доки залишилося залізничне сполучення. З кожним днем рятувати життя мирного населення стає все важче. Ймовірність кожного наступного рейсу все нижче і нижче.

У Рубіжному та Попасному вивезти людей майже неможливо через обстріли. У Кремінній ЗСУ відтіснили російську армію, найгірша ситуація зараз у Попасному та Рубіжному.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 7 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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