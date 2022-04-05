У Миколаєві касетні снаряди вбили 10 людей, 61 поранили — Кім (відео 18+)

В Україні у полоні знаходяться близько 600 російських окупантів

Білоруські ЗМІ опублікували дані окупантів, які відправляли до росії награбоване в Україні майно

Кличко зробив заяву про повернення киян до столиці

Меркель шокувала заявою про рішення не приймати Україну до НАТО

Мер Дніпра закликав вбивати російських нелюдів по всьому світу

З Маріуполя та Луганщини спробують евакуювати людей

В ООН назвали кількість жертв війни в Україні

Лікарі НДСЛ «Охматдит» дістали уламок російського снаряда з голови 13-річної дівчинки

В Молдові 4 квітня оголошено день жалоби на згадку про загиблих мирних жителів України