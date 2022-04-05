Общество

У Миколаєві касетні снаряди вбили 10 людей, 61 поранили — Кім (відео 18+)

Photo of Admin Admin Send an email 58 минут agoОбновлено: 5 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

У Миколаєві касетні снаряди вбили 10 людей, 61 поранили - Кім (відео 18+)

Внаслідок обстрілів Миколаєва касетними снарядами 4 квітня загинули 10 мирних жителів, ще 61 людину було поранено. Про це розповів голова Миколаївської ОДА Віталій Кім. 

При обстрілі лікарень загинула одна дитина.

Через обстріл зупинки громадського транспорту та торгових рядів загинуло 9 людей. При обстрілі лікарні загинула одна дитина. Таким чином рашисти позбавили життя 10 людей. 61 жителя Миколаєва — поранено.

Раніше мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що касетні снаряди поранили 46 людей. 

Окрім житлових будинків, російські війська обстріляли: міську лікарню, обласну лікарню, центр профілактичних хвороб, Будинок дитини, 11 дитячих садків, 12 шкіл, 1 ПТУ, 2 філії закладів позашкільної освіти.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 58 минут agoОбновлено: 5 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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