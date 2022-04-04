Общество

З Маріуполя та Луганщини спробують евакуювати людей

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 4 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

З Маріуполя та Луганщини спробують евакуювати людей

На 4 квітня заплановані гуманітарні коридори з Маріуполя до Запоріжжя на власному авто, а також з низки міст Луганщини. Про це повідомляє глава Мінреінтеграції Ірина Верещук у Telegram.

З Маріуполя до Запоріжжя на приватному транспорті. 15 автобусів для евакуації наших людей вже виїхали із Запоріжжя до Маріуполя. Делегація МКЧХ планує продовжити рух до Маріуполя з міста Мангуш разом з 7 автобусами.

Влада продовжує евакуацію людей з міст Сєвєродонецьк, Попасна, Лисичанськ, Рубіжне та с. Нижнє Луганської області.

За словами Верещук, окупанти постійно порушують режим тиші та обстрілюють гуманітарні колони на Луганщині.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 4 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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