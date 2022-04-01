Общество

На окупованих територіях рашисти вимагають з 1 квітня розпочати навчання російською мовою

Photo of Admin Admin Send an email 29 минут agoОбновлено: 1 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

На окупованих територіях рашисти вимагають з 1 квітня розпочати навчання російською мовою

На тимчасово окупованих українських територіях рашисти вимагають від учителів розпочинати навчання з 1 квітня російською мовою. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух.

Окупанти морочать голову місцевому населенню. Зараз пішли по вчителях, не тільки в Енергодарі, а і в Мелітополі та Бердянську. Примушують їх розпочинати навчальний процес з 1 квітня російською мовою. Я видав розпорядження, щоб в районах, які тимчасово непідконтрольні, продовжити на місяць канікули — до 1 травня.

А в Запоріжжі, Запорізькому районі, де не під впливом, немає бойових дій, там дистанційне навчання.

Нагадаємо, що з квітня окуповану Херсонщину рашисти переводитимуть до рубльової зони. Рублі примушуватимуть приймати рублі в магазинах, і, швидше за все, виплачуватимуть зарплати "новій адміністрації". 

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 29 минут agoОбновлено: 1 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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