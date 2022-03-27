Общество

В Украине уничтожили «супервертолет» россии за 16 миллионов долларов

Photo of Admin Admin Send an email 50 минут agoОбновлено: 27 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад

В Украине уничтожили "супервертолет" россии за 16 миллионов долларов

В сети показали судьбу в Украине российского вертолета, которому "нет аналогов в мире". Речь идет о разведывательно-ударном вертолете Ка-52 (Аллигатор).

Короткий видеоролик обнародовала пресс-служба Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

На видео сопоставлен телевизионный сюжет россиян, где расхваливают российский боевой вертолет Ка-52 (Аллигатор), и кадры его уничтожения Вооруженными силами Украины.
 
"Аллигаторы не летают…", — говорится в сообщении ВМС ВС Украины.

Стоимость "супервертолета" Аллигатор — более 16 миллионов долларов. 

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 50 минут agoОбновлено: 27 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад
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