В Украине уничтожили «супервертолет» россии за 16 миллионов долларов

В сети показали судьбу в Украине российского вертолета, которому "нет аналогов в мире". Речь идет о разведывательно-ударном вертолете Ка-52 (Аллигатор).

Короткий видеоролик обнародовала пресс-служба Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

На видео сопоставлен телевизионный сюжет россиян, где расхваливают российский боевой вертолет Ка-52 (Аллигатор), и кадры его уничтожения Вооруженными силами Украины.



"Аллигаторы не летают…", — говорится в сообщении ВМС ВС Украины.

Стоимость "супервертолета" Аллигатор — более 16 миллионов долларов.

По материалам: Подробности