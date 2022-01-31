В Украине прогнозируют 50 тысяч случаев ковида за сутки – печальный прогноз

На этой неделе, максимум на следующей, в Украине ожидаются новые рекорды по коронавирусной инфекции. В феврале ожидается около 50 тысяч больных в сутки.

Замдиректора по научной работе Института проблем математических машин и систем НАН Украины Игорь Бровченко в эфире канала «Украина 24» рассказал, что реально обнаруженных случаев может быть и больше. Однако пик на это время точно стоит ожидать, пишет Первая Лента.

Он добавил, что в Киеве 28 января обнаружили около 7000 случаев коронавируса. Однако на следующей день этот показатель упал до 2500.

«Из-за задержки таких обнародований данных только по Киеву у нас есть погрешность между реальной заболеваемостью и статистикой около 5 тысяч случаев», – объяснил он.

Специалист прогнозирует рекордные показатели на эту пятницу или субботу. Он считает, что будет преодолен барьер в 50 000 заражений за сутки.

Ранее мы сообщали, что Омикрон лидирует почти во всех случаях заражения коронавирусом в мире.