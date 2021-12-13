«Власти» «ЛНР» рассказали, как будут спасать Луганск от мусорной катастрофы

Жители Луганска, который временно неподконтролен украинскому правительству, уже на протяжении нескольких месяцев живут с огромной проблемой. В различных частях города неделями не вывозят мусор. «Власти» «ЛНР» рассказали, как будут решать эту проблему.

Врио «министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства» «ЛНР» Татьяна Буряк заявила о том, что в планируется расширение полигона твердых бытовых отходов в Александровске. Увеличить свалку хотят более чем на 1 млн кубометров и продлить срок ее эксплуатации до 10 лет, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

Однако, как пишет источник, проблема еще в том, чтобы довести мусор на свалку. Износ мусороуборочной спецтехники составляет 95%, есть значительный дефицит водителей, уборщиков. В Луганске не хватает более тысячи мусорных контейнеров. Основное количество мусороуборочной техники, которое есть на балансе КП «Луганский центр утилизации отходов», было закуплено задолго до войны. Срок эксплуатации мусоровозов в среднем 7 лет.

Поэтому во многих дворах переполняются баки, появляются стихийные свалки. Запасных деталей к мусоровозам чаще нет, чем есть. Запчасти приходится заказывать из Российской Федерации и ждать по несколько месяцев. Все это время мусор, понятное дело, копится. Новую технику никто не закупает – нет денег.

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