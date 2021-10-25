Как будем работать в ноябре: список выходных и рабочих дней

За окном 25 октября, а значит, что только неделя осталась до конца октября – второго месяца осени. Что же принесет нам ноябрь в плане рабочих и выходных дней.

По традиции, в ноябре нет дополнительных выходных. Поэтому украинцы будут снова работать с понедельника по пятницу, отдыхая только в субботу и воскресенье. Новый месяц стартует в понедельник, в общей сложности он состоит из 30 дней, пишет Первая Лента.

В ноябре у украинцев будет 22 рабочих дня и восемь выходных (четыре субботы и четыре воскресенья, 6,7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 числа). Таким образом получается, что дополнительного отдыха украинцы не получат.

Девятого ноября украинцы будут праздновать День украинской письменности и языка, десятого ноября — Всемирный день молодежи, 16 ноября празднуется День работников радио, телевидения и связи Украины.

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