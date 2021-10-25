Секретарь СНБО выступил за жесткую президентскую республику

Украине лучше было бы стать президентской республикой, а не парламентско-президентской, как есть сейчас. Такое мнение выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Данилов считает, что Украине нужно раз и навсегда определиться, какая у нее форма правления. Он считает, что нужно делать президентскую республику, где президент – это глава исполнительной власти, который отвечает за все процессы, пишет Первая Лента со ссылкой на РБК Украина.

«У нас получается, что мы всенародно выбираем президента, на него возлагаются надежды, но по Конституции у нас парламентско-президентская республика. Ну, тогда по логике парламентско-президентской республики президента нужно избирать в парламенте и поставить точку в этом вопросе. Но народ не хочет, чтобы у него забрали право избрания президента», — заявил Данилов.

Данилов добавил, что выступает «за жесткую президентскую республику». В тоже время он отметил, что опасно каждый раз менять Конституацию.

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