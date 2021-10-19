Начался мощнейший обстрел в городе – жители Донецка

Утро, 19 октября в Донецке, который временно неподконтролен Украине, началось с обстрелов. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

Местные жители отмечают, что утро в городе началось с сильных обстрелов. Первые были слышны около 06:40 по киевскому времени. Больше всего было слышно в Киевском и Куйбышевском районах город, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Местные жители отмечают, что обстрел был даже более сильный, чем в предыдущие дни. Они отмечают, что были зафиксированы десятки прилетов снарядов.

«Началось в 6−40. Уже 17 прилетов насчитала. Громче чем вчера», — написала жительница Донецка в одной из социальных сетей.

«06:45 Ого! Путиловка, стекла дрожат, очень громко, пятый 15 участок стекла дребезжат», — написал местный житель.

«Ветка, с 6 утра и сейчас сыпят. Слышно отлично» — добавил участник дискуссии.

«Жд и сейчас громко. Слышно тяжелое», — отметил еще один местный житель.

Ранее мы сообщали, что наблюдатели OБСЕ и «власти «ДНР» провели переговоры.