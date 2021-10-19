Общество

Наблюдатели OБСЕ и «власти «ДНР» провели переговоры

Photo of Виктор Виктор Send an email 8 часов ago
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Представители миссии ОБСЕ, которые заблокированы в одной из гостиниц в неподконтрольном Донецке, провели переговоры по поводу сложившейся ситуации с так называемыми местными «властями».

Машина с представителями миссии в сопровождении НВФ выехала из штаб-квартиры наблюдателей. Спустя некоторое время наблюдатели вернулись назад в гостиницу. При этом представители ОБСЕ отказались комментировать ситуацию СМИ, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

В свою очередь от комментариев после встречи отказался и руководитель так называемого «представительства «ДНР» в СЦКК, заявив лишь, что встреча прошла и были озвучены проблемы, связанные с работой СММ в «ДНР».

В тоже время те, что митингует возле штаб-квартиры ОБСЕ в неподконтрольном Донецке выдвигают требование выдать «республикам» не только задержанного накануне члена НВФ «ЛНР» Косяка, но всех, кто был осужден украинским судом за терроризм, а также участие в НВФ на Донбассе.

Ранее мы сообщали, что один из городов ОРДО могут полностью закрыть на въезд и выезд.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 8 часов ago
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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