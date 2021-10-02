​Либо вакцинируйся, либо не ходи на работу: Минздрав Украины подготовил новый проект по COVID

Минздрав Украины подготовил новый проект приказа, который перечисляет профессии, попадающие под обязательное вакцинирование против коронавирусной инфекции.

Под новый приказ попадают сотрудники образования и дошкольных учреждений, сотрудники местных органов власти и центральной исполнительной власти.

В проекте документа сказано, что работники перечисленных профессий, если откажутся от вакцинации, не будут допущены к рабочему месту, информирует ресурс «РБК».

Со слов Виктора Ляшко, такая мера необходима для того, что сделать вакцинацию более эффективной в Украине. В качестве примера он привел медиков и военных, где вакцинировалось более 80% сотрудников.

Глава министерства заявил о 12-й статье Закона «О защите населения от инфекционных болезней», где предусмотрены профессии, работники которых обязаны вакцинироваться.

Контроль за вакцинацией должен осуществлять работодатель. Если нет прививки, то человека можно отстранить от работы.

Как только законопроект подпишет Минздрав, его проверит Министерство юстиции. После этого будет месяц, чтобы согласовать приказ. После этого его зарегистрируют и утвердят.

Одновременно с этим глава Минобразования Сергей Шкарлет заявил, что в скором времени будет утверждает полный список тех профессий, которые должны быть вакцинированы.

Ранее президент России предложил Эрдогану вакцинироваться препаратом «Спутник V«, на что тот ответил, он давно вакцинировался, но не российским препаратом.

Напомним, украинский врач ЕвгенийКомаровскийпредложил как можно чаще проветривать помещение и вакцинироваться, чтобы не болеть коронавирусом.

По материалам: Диалог