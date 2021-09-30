Общество

Гора Монблан во Франции оказалась на 1 м ниже ранее заявленной высоты

Photo of Admin Admin Send an email 1 час ago
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После экспедиции нагору Монблан, расположенную всамом сердце Французских Альп, ученые заявили, что она почти наметр ниже, чем считалось ранее, сообщает France24.

Гора Монблан во Франции оказалась на 1 м ниже ранее заявленной высоты

©France24

Новая официально подтвержденная высота самой впечатляющей вершины вЗападной Европе составляет 4807,81м вместо ранее заявленного показателя 4808,72м. Климатологи, гляциологи идругие специалисты будут изучать новые данные ипредоставят научное объяснение этому явлению.

Экспедиция поизмерениям проводится каждые 2года. Показания высоты меняются отгода кгоду, вершина покрыта слоем постоянного снега, который представляет собой огромный сугроб, онменяет свою толщину взависимости отсилы ветров иколичества осадков. Скалистая часть вершины достигает высоты 4792м.

Официальная высота Монблана уменьшается напротяжение десяти лет. Наибольший показатель был зарегистрирован в2007 году исоставлял 4810,9м. Пословам экспертов, с2001 года гора теряет всреднем 13см высоты вгод.

Регулярные замеры проводятся сцелью создания модели ледяного покрова ивнесения точных данных, доступных всем экспертам, работающим спроблемами изменения климата ипотерь льда.

Гора Монблан во Франции оказалась на 1 м ниже ранее заявленной высоты

©France Voyage

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 1 час ago
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