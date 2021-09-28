Общество

Мощная песчаная буря «поглотила» города на юго-востоке Бразилии

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Бразильский штат Сан-Паулу после длительного периода засухи иприродных пожаров накрыла мощная песчаная буря. Облако красной пыли «поглотило» города, вызвав панику, сообщает Swords Today.

Мощная песчаная буря «поглотила» города на юго-востоке Бразилии

©Swords Today

Пословам метеоролога Карин Гамма, это явление небеспрецедентное сточки зрения климата ислучается регулярно, новэтот раз было более масштабным. Внекоторых районах штата дождя небыло втечение трех месяцев. Врезультате почва стала очень сухой, при этом увеличилось количество лесных пожаров.

Песчаная буря обрушилась нарегион ввоскресенье, 26сентября. Скорость ветра достигала 95км/ч.

По материалам: Gismeteo

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