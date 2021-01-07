Общество

Приметы на 8 января: что нельзя делать на Собор Пресвятой Богородицы

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8 января отмечается большой праздник – Собор Пресвятой Богородицы. В праздник Собор Пресвятой Богородицы православные чествуют мать Иисуса Христа Деву Марию.

Также начинаются святки, которые длятся до самого Крещения 19 января и считаются одним из самых веселых и радостных периодов в году. 

Традиции 8 января – Собор Пресвятой Богородицы

  • 8 января традиционно стараются провести с самыми родными и близкими. Бездетные женщины просят Богородицу, чтобы та даровала им ребенка. 
  • Также 8 января в церквях и домах принято зажигать свечи за упокой, заказывать панихиду и поминать умерших родственников.
  • Еще 8 января девушки начинали гадать на брак, а хозяйки – на урожай. Считалось, что они в этот день самые правдивые и обязательно сбываются.

Что нельзя делать 8 января в Собор Пресвятой Богородицы 

  • По поверьям, строго запрещается женщинам в положении и их мужьям работать в этот день, иначе дитя, которое появится на свет, может иметь физические недостатки.
  • Остальным хозяйкам и девушкам 8 января также нельзя выполнять домашнюю работу, стирать и шить.
  • Готовить кисель и есть его считалось очень дурной приметой – к покойнику.
  • Еще один строгий запрет касался покупки веревки или других изделий из нее – в противном случае это грозило смертью члена семьи.
  • Чтобы ребенок поскорее вырос и был красивым и удачливым, его поднимали выше головы.
  • Чтобы обезопасить свой дом от беды и несчастья, 8 января принято было выносить всю битую посуду и прочий ненужный хлам. 

Приметы на 8 января

  • Если в этот день будет вьюга и мороз, значит, лето будет холодным
  • Если человек родился 8 января, значит, он будет хорошим мастером. Ему рекомендуется носить алмаз в качестве талисмана
  • Маленького ребенка в этот день поднимали выше собственной головы, чтобы он рос высоким, крепким, красивым и здоровым
  • Колядовщиков, пришедших в дом, нужно обязательно впустить и угостить вкусной едой, что принесет хозяевам дома счастье и благополучие, мир и покой в семье
  • Если за окном снег и мороз – примета к тому, что лето будет ненастным и холодным
  • Если утром солнечно и ясно – жди хороший урожай проса
  • Если 8 января пригорела каша – быть снегопадам
  • Стаи ворон летают над головой – будет вьюга
  • Если щебечут синицы – жди ночных заморозков
  • Если из дома в день 8 января вынести разбитую посуду или другой ненужный хлам – в семью придет несчастье
  • Если в печи горит белое, а не красное пламя, скоро потеплеет
  • Если услышал пение зяблика – скоро будет оттепель
  • Снег 8 января прилипает к ладоням – жди тепла
  • Северный ветер принесет с собой холод и стужу
  • Если после заката 8 января небо окрашивается в красный цвет – жди лютых морозов
  • 8 января гадания на урожай и брак – самые правдивые

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По материалам: Подробности

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