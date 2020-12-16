Небывалые дожди вызвали потоп на юго-востоке австралийского Квинсленда

Наюго-востоке австралийского штата Квинсленд запоследние четыре дня выпало больше осадков, чем внекоторых частях Австралии часто бывает загод, сообщает 9News.

Так, за96часов до09:00 15декабря вАппер-Спрингбрук было зарегистрировано 952мм осадков. При этом 475мм дождя обрушилось всего за24часа доутра субботы иболее 200мм— втечение каждых следующих 24-часовых периодов.

Общее значение зачетыре дня оказалось выше, чем всреднем внекоторых столицах штатов Австралии загод, опередив Перт (733мм), Мельбурн (648мм), Канберру (615мм), Хобарт (612мм) иАделаиду (527мм).

Сложные погодные условия вызвали внезапные наводнения, оползни ипадение деревьев врегионе.

По материалам: Gismeteo