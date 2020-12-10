Общество

В Киеве появился таинственный монолит (фото)

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
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В Киеве появился таинственный монолит (фото)

Загадочный металлические монолиты продолжают появляться по всему миру. На этот раз трехсторонний обелиск нашелся в Киеве. Фото опубликовал аналитик Украинского института будущего Юрий Романенко.

Таинственный обелиск из Калифорнии нашелся на Замковой горе в Киеве. Говорят, что за этим стоит Илон Маск. Еще говорят, что энергетика обелиска лечит от ковида и заговоров.

Трехсторонний монолит высотой несколько метров и шириной около полуметра. Судя по фотографиям, он сделан из матового металла.

В Киеве появился таинственный монолит (фото)

Кто установил обелиск и зачем – неизвестно. Подобные скульптуры с середины ноября появляются в разных уголках Земли. Они очень похожи на тот, что был в "Космической одиссее 2001 года" Стэнли Кубрика.

Впервые загадочный обелиск нашли в пустыне американского штата Юта. Потом в Германии и Румынии. Монолит из штата Юта и Румынии уже таинственно исчезли, но 3 декабря на вершине горы Пайн в Калифорнии обнаружили еще один монумент. Теперь он появился в Киеве.

В Киеве появился таинственный монолит (фото)

Ответственность за установку монолита в пустыне штата Юта взяла арт-группа The most famous artist из Нью-Мексико. Один из объектов художники уже выставили на продажу за $45 тысяч.

Одни пользователи сети предполагают, что новые обелиски установили подражатели, другие утверждают, что это какая-то рекламная кампания. 

Ранее сообщалось, что вблизи Земли заметили странный космический объект.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 1 минута чтения
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