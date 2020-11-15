В Украине ввели карантин выходного дня: что будет работать
В Украине официально ввели карантин "выходного дня". Давайте разберемся, что это означает для украинцев, а также, что будет работать в эти дни, а что будет закрыто.
Так, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, полного локдауна страна не может себе позволить, при чем ни на 2, ни на 3 недели. Вместо этого власти предлагают обойтись некоторыми ограничительными мероприятиями под названием карантин "выходного дня".
Он будет характеризоваться усиленными противоэпидемиологическими мероприятиями.
Что будет работать в эти дни?
После введения такой системы, в субботу и воскресенье во всех городах будут работать только объекты критической инфраструктуры.
Все остальное будет закрыто
По словам министра, это поможет хотя бы минимально уменьшить количество зараженных и "разорвать цепочку" заражений.
Ранее мы сообщали, что Кабмин собирает экстренное заседание по поводу ужесточение карантина.
По материалам: Подробности