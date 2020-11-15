Общество
16 ноября в Украине ожидаются дожди, местами пройдет снег
Впонедельник, 16ноября, вУкраине прогнозируется облачная погода спрояснениями, местами постране пройдут кратковременные дожди, ввосточных областях ожидается снег, наотдельных участках дорог ночью иутром будет наблюдаться гололедица.
©pixabay.com
Ветер восточный, юго-восточный, 5-10м/с.
Назападе температура воздуха ночью составит +1…+5 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +8…+10 °С.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −4…+3 °С, днем температура воздуха составит +4…+7 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до −3…−2 °С, днем температура воздуха поднимется до −1…0 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется −1…+3 °С, днем воздух прогреется до+4…+6 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo