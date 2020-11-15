Общество

16 ноября в Украине ожидаются дожди, местами пройдет снег

Photo of Admin Admin Send an email 32 секунды ago
0 0 Менее минуты назад

Впонедельник, 16ноября, вУкраине прогнозируется облачная погода спрояснениями, местами постране пройдут кратковременные дожди, ввосточных областях ожидается снег, наотдельных участках дорог ночью иутром будет наблюдаться гололедица.

16 ноября в Украине ожидаются дожди, местами пройдет снег

©pixabay.com

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10м/с.

Назападе температура воздуха ночью составит +1…+5 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +8…+10 °С.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −4…+3 °С, днем температура воздуха составит +4…+7 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до −3…−2 °С, днем температура воздуха поднимется до −1…0 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется −1…+3 °С, днем воздух прогреется до+4…+6 °С.

16 ноября в Украине ожидаются дожди, местами пройдет снег

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 32 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Photo of Новая Кремниевая долина: Австралия предоставляет ПМЖ талантливым бизнесменам и предпринимателям

Новая Кремниевая долина: Австралия предоставляет ПМЖ талантливым бизнесменам и предпринимателям

1 час ago
Photo of “Клипперс” и “Хьюстон” начали переговоры об обмене двух олимпийских чемпионов

“Клипперс” и “Хьюстон” начали переговоры об обмене двух олимпийских чемпионов

2 часа ago
Photo of Джо Байден и «старая гвардия» украинской политики. Фотоальбом

Джо Байден и «старая гвардия» украинской политики. Фотоальбом

3 часа ago

В Минске перед протестами отключили мобильный интернет и стянули водометы (фото, видео)

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button