Общество

В Украине начал действовать карантин выходного дня

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В Украине с сегодняшнего дня из-за распространения COVID-19 начал действовать карантин выходного дня. Во время его действия на выходных – с 14 по 30 ноября не будет работать ничего, кроме общественного транспорта, магазинов, заправок, аптек и ряда других учреждений.

В частности, в выходные дни запрещен прием посетителей в заведениях общественного питания, в ТРЦ и других развлекательных заведениях.

Продолжат свою работу учреждения по предоставлению финансовых услуг, операторы почтовой связи и автозаправки.

Не будут работать учреждения культуры, запрещена деятельность фитнес-центров, спортзалов и бассейнов.

Ограничения будут действовать на выходных с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Ранее мы писали, какие города отказались вводить карантин выходного дня.

По материалам: Подробности

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