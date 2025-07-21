Центр Києва 21 липня перекритий: стало відомо, що трапилось

21 липня в центральних районах Києва були запроваджені тимчасові обмеження дорожнього руху.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Управління державної охорони України.

За інформацією, яка була оприлюднена на офіційних каналах комунікації УДО, такі заходи стали наслідком проведення протокольних заходів за участю іноземних делегацій, що перебувають в Україні з робочими або офіційними візитами.

У зверненні УДО наголошується, що охоронні заходи проводяться відповідно до чинного законодавства, зокрема, на підставі Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», а також Положення «Про Державний Протокол та Церемоніал України».

Відповідно до цих нормативно-правових актів, держава зобов’язана забезпечити охорону іноземних делегацій високого рівня — зокрема, глав держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій.

Попри відсутність деталізації щодо конкретних локацій або переліку задіяних іноземних гостей, за неофіційними джерелами та публічною заявою першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги, обмеження, ймовірно, пов’язані з проведенням конференції українських послів у столиці.

Захід відбувається за участю Президента України Володимира Зеленського та має назву «Від сили дипломатії до дипломатії сили». Формат конференції передбачає підвищений рівень безпеки та залучення міжнародного протокольного супроводу.

Зважаючи на характер і масштаб зустрічі, тимчасові зміни в організації дорожнього руху вважаються стандартною міжнародною практикою. УДО закликало мешканців столиці та її гостей із розумінням поставитися до можливих незручностей і завчасно планувати свої маршрути з урахуванням ситуації.

До того ж раніше повідомлялося про те, що дистанційне навчання у школах можуть змінити.