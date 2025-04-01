Україна отримала від США новий текст про угоду по надрам

Сполучені Штати Америки передали Україні оновлений текст угоди щодо використання надр, про що повідомив Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграмну службу новин України.

За його словами, українська сторона була готова до підписання попередньо узгодженого рамкового документа, проте наразі отримано новий варіант угоди.

«Ми розпочали консультації з американською стороною щодо оновленого тексту угоди. Уже відбувся перший раунд переговорів», – зазначив очільник МЗС.

Попередня версія угоди передбачала розширене співробітництво у сфері розвідки та видобутку корисних копалин, залучення американських інвесторів та впровадження екологічних стандартів.

Деталі нового документа поки що не розголошуються, проте, за інформацією дипломатичних джерел, зміни можуть стосуватися механізмів контролю за використанням природних ресурсів та гарантій для іноземних компаній.

Українські експерти оцінюють цей крок як продовження стратегічного партнерства між Києвом і Вашингтоном, спрямованого на зміцнення енергетичної безпеки країни та залучення міжнародного капіталу в галузь. Офіційні особи очікують, що наступний етап переговорів дозволить узгодити всі ключові положення угоди та наблизить її до підписання.

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