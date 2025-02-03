Стало відомо з ким Трамп веде переговори про війну в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація веде переговори щодо війни в Україні і з Москвою, і з Києвом.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на CNN.

ЗокремаТрамп сказав журналістам, що в його адміністрації заплановано «зустрічі та переговори» з Україною, Росією і «різними сторонами».

«Ми маємо справу з Україною і Росією, у нас заплановані зустрічі і переговори з різними сторонами, включно з Україною і Росією. І я думаю, що ці обговорення насправді йдуть досить добре», — сказав Трамп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін може піти на поступки: в ISW назвали єдину умову.