Як розвиватимуться події на фронті в Україні у 2025 році: названо два варіанти

Російські аналітичні кола, на відміну від офіційних заяв Кремля, не розглядають військову перемогу Росії або поразку України як реалістичні сценарії на 2025 рік.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, посилаючись на щорічну доповідь Російської академії наук «Россия и мир: 2025».

Аналіз ймовірних сценаріїв

Згідно з доповіддю, досягнення перемоги вимагає від Росії значних додаткових ресурсів, організаційних зусиль і сприятливих зовнішніх умов. Тому експерти виділяють два ймовірні варіанти розвитку подій:

1.Переговори під тиском США.

У другій половині 2025 року адміністрація президента Дональда Трампа може ініціювати переговори «з позиції сили». Це супроводжуватиметься посиленням санкційного тиску на Росію та збільшенням військової допомоги Україні.

2. Ескалація бойових дій.

Другий сценарій передбачає продовження бойових дій, при цьому ЗСУ будуть поступово нарощувати удари по території Росії. Захід, зацікавлений у підтримці України, не допустить її поразки.

Розбіжності між експертами і Кремлем

Незважаючи на відмінності в поглядах, російські аналітики та офіційна риторика Кремля єдині в головній меті — знищення України як держави. Однак, як зазначають у СЗР, розбіжності підкреслюють обмеженість можливостей Росії для досягнення поставлених завдань.

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